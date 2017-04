Governo vai pagar mais de R$ 72 mi para beneficiários do Bolsa Família em AL

As mais de 13,4 milhões de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em todo o Brasil devem ficar atentas para o calendário de pagamento durante o mês de abril. O repasse começou na última quinta-feira (13) e prossegue até o dia 28. Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) destinará R$ 2,4 bilhões aos cadastrados, sendo que deste total mais de R$ 72 milhões serão para beneficiários que residem no estado de Alagoas.

Dados do MDSA apontam que, em Alagoas, há 393.334 mil famílias cadastradas, recebendo, em média, R$ 185,51. No Brasil, o valor médio do benefício neste mês é de R$ 179,12. Para saber o dia certo em que é possível sacar o dinheiro, deve-se observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão. No primeiro dia, recebem as famílias com NIS de final 1.

No segundo dia, os cartões terminados em 2 e, assim, sucessivamente. O valor do benefício varia de acordo com o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

A desempregada Ivanir Mendes, de Aracruz , é beneficiária do programa e divide as despesas da casa com o marido. Para ela, o valor mensal ajuda a alivia as contas. Em março, a quantia foi utilizada para a compra de material escolar dos filhos de 6 e 12 anos. “Para a gente que passa muito sufoco, é um dinheiro muito bem vindo”, conta.

Para receber o valor todos os meses, Ivanir e os outros beneficiários precisam cumprir as chamadas condicionalidades, que são compromissos nas áreas de saúde e educação assumidos por quem participa do programa e também pelo poder público.

“Isso é bom porque mostra que o governo tem responsabilidade com a gente e com os nossos filhos também”, avalia. Os recém-nascidos e crianças de até 7 anos devem ser pesados, medidos e estar com a caderneta de vacinação em dia. Já as beneficiárias grávidas precisam fazer o acompanhamento pré-natal. Quanto à educação, o Bolsa Família exige uma frequência escolar mínima de 85% para estudant es de 6 a 15 anos e de 75% para alunos de 16 e 17 anos.

O Bolsa Família é um programa nacional de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00) e de extrema pobreza (renda per capita mensal de até R$ 85,00). Presente em todo o país, a iniciativa busca garantir o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.

Os beneficiários também contarão com atenção especial à primeira infância por meio do Criança Feliz, coordenado pelo MDSA. Com foco na visitação domiciliar, o programa reunirá ações em áreas como saúde, educação e cultura, principalmente nos primeiros mil dias de vida. O objetivo é promover o desenvolvimento infantil integral, a fim de formar uma geração capaz de romper o ciclo da pobreza.

com Assessoria