Polícia Civil terá 20 delegacias de plantão na Semana Santa

O plano operacional elaborado pelo delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Cerqueira, para garantir a segurança dos alagoanos durante a Semana Santa, junto com as demais forças policiais, iniciou às 8h desta sexta-feira (14), com o funcionamento de 20 delegacias plantonistas em todo o Estado, sendo concluído no domingo (16).

Durante este período, serão mobilizados 1.249 policiais civis, entre delegados, escrivães e agentes de polícia. Paulo Cerqueira reuniu delegados, escrivães e agentes para explicar sobre a operação da Polícia Civil na Semana Santa e a importância do trabalho desenvolvido pelos integrantes da PCAL no combate diário à criminalidade em Alagoas.

Em Maceió, as plantonistas colocadas à disposição da população funcionarão na Central de Flagrantes I (Farol), Central de Flagrantes II (CODE – Mangabeiras) e na Central de Flagrantes III (Benedito Bentes). A região metropolitana terá delegacias de plantão na Barra de São Miguel e no município de Paripueira, que atenderá também as ocorrências da cidade da Barra de Santo Antônio, sob a coordenação da Gerência de Polícia Judiciária da Região 1 (GPJR1).

A área que compõe a Gerência de Polícia Judiciária da Região 2 (GPJR2) – Litoral Norte e Zona da Mata, terá plantonistas em Matriz do Camaragibe, Maragogi, Viçosa, Novo Lino, União dos Palmares e Murici.

A Gerência de Polícia Judiciária da Região 3 (GPJR3) engloba o Agreste, Litoral Sul e Região do Baixo São Francisco e terá delegacias de plantão na Central de Flagrantes de Arapiraca, nas regionais de Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos, Penedo e distrital de Teotônio Vilela.

O Sertão, sob o comando da Gerência de Polícia Judiciária da Região 4 (GPJR4), terá plantonistas em Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Batalha e Pão de Açúcar.

Além do efetivo nas unidades plantonistas, a Polícia Civil terá equipes para pronto emprego, compostas por policiais da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit), da Asfixia e do Tático Integrado de Grupamentos de Resgates Especiais (Tigre).

Já a Gerência de Recursos Especiais – GRE deverá cumprir sua escala de plantão, durante o período referenciado, objetivando atendimento a qualquer ocorrência no âmbito de suas atribuições.

A instituição também coloca à disposição da sociedade a Delegacia Interativa: www.delegaciainterativa.al.gov.br, onde podem ser registradas ocorrências de pequeno porte, como perda de documentos e furtos menores.

Fonte: Agência Alagoas