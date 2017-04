São Sebastião: caminhoneiro morre em acidente na BR-101

Um homem de 43 anos morreu em um acidente no quilômetro 203 da rodovia BR 101, no município de São Sebastião, na Região Agreste do Estado, próximo a localidade conhecida como Cana Brava. A carreta de placa JRW-6677, que transportava uma carga de biscoitos e macarrão, despencou de ponte. Devido a gravidade do acidente o motorista não sobreviveu.

O acidente foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 12 horas desta Sexta-feira, 14, no entanto, o caso teria ocorrido ainda pela manhã. Equipes do Instituto de Medicina Legal (IML) e Instituto de Criminalística foram acionadas, tal qual um guincho, que foi acionado para auxiliar o trabalho das equipes na retirada do corpo.

Uma situação corriqueira em casos de acidente também foi registrada no local. Populares saquearam a carga de produtos alimentícios, enquanto as equipes se deslocavam para o local.

Fonte: AL24horas