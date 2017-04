CSA vence Santa Rita por 2×1 e vai encarar o ASA nas semifinais

O CSA passou sufoco. Esteve perto de perder sua vaga nas semifinais do Campeonato Alagoano, em partida na tarde deste domingo, no Estádio Rei Pelé, pela última rodada da fase hexagonal. Contra o Santa Rita, que precisava vencer para seguir adiante na competição, o time do Mutange fez um primeiro tempo aquém do esperado, apesar de ter saído à frente no placar. Os visitantes empataram na segunda etapa, com gol contra de Leandro Souza, e o Azulão, vaiado pelo seu torcedor, chegou ao empate somente aos 42, com novo gol de Everton Heleno.

Com a suada vitória por 2×1, a equipe comandada por Oliveira Canindé – que precisava ao menos do empate para avançar – terminou o hexagonal na terceira posição, com oito pontos, um a mais que o Murici. Com isso, vai encarar o segundo colocado ASA, que bateu o mesmo Murici, na tarde deste domingo, em Arapiraca, por 2×1, chegando aos 10 pontos. E o primeiro duelo entre ASA e CSA vai acontecer na noite da próxima quarta-feira, no Trapichão.

É que, devido à melhor campanha nesta fase do Estadual, o Alvinegro conquistou o direito de jogar por dois resultados iguais, fazendo o segundo jogo das semifinais em Arapiraca.

Fonte: Gazetaweb