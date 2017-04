Governo projeta entregar Hospital da Mulher até junho de 2018

O governador Renan Filho visitou nesta segunda-feira (17) as obras do Hospital da Mulher e apresentou a estrutura do novo equipamento a prefeitas alagoanas. Durante o encontro, as gestoras puderam conhecer os detalhes do projeto de construção e entender como esse equipamento será essencial para a saúde das mulheres. De acordo com os engenheiros responsáveis, a obra está com cronograma adiantado.

“Neste hospital, serão realizados todos os exames para as mulheres, tanto laboratoriais quanto os de imagem e também consultas especializadas. A unidade também será voltada para o atendimento à gestante porque essa é uma das principais necessidades de Alagoas. Essa obra está sendo tocada com uma emenda de R$16 milhões do Senador Renan Calheiros, o que tem ajudado muito a acelerar os serviços, e eu espero entregar esse hospital a todas as mulheres alagoanas ainda no primeiro semestre do ano que vem”, explicou Renan Filho.

Orçado em R$ 28 milhões, o Hospital da Mulher terá 100 leitos, capacidade para 1.520 consultas, 225 partos por mês, além de realizar exames ginecológicos e obstétricos.

A prefeita de Senador Rui Palmeira, Jeane Moura, lembrou que a construção do hospital foi promessa de campanha de Renan Filho e que hoje ela está vendo se tornar uma realidade. “O governador está de parabéns pela iniciativa de erguer um hospital especializado para a mulher e eu me sinto honrada por fazer parte desse momento. Lembro que isso foi promessa de campanha e Renan Filho está cumprindo o que prometeu e atendendo às reivindicações das mulheres alagoanas”, disse.

Depois de assistirem um vídeo sobre o andamento das obras, as gestoras seguiram com o governador para visitar alguns pavimentos e ver de perto a execução dos serviços.

O governador aproveitou a ocasião para reforçar seu compromisso de investimento em saúde pública, melhorando as unidades em funcionamento, como o HGE, e entregando novos equipamentos, como cinco novas UPAs ainda este ano e os hospitais da capital e interior.

“Há mais de 40 anos não se construía um hospital público em Maceió e nós estamos construindo o da Mulher e o Metropolitano, onde as obras já começaram. Também publicamos o edital de licitação do Hospital de Porto Calvo e, em breve, vamos publicar o de Delmiro Gouveia e o de União dos Palmares. Esse é o maior número de investimentos ao mesmo tempo em saúde pública da história de Alagoas. Com isso, estamos virando uma página antiga, saindo da era do improviso para um tempo onde a gente faz e pode mostrar a obra para as pessoas”, finalizou.

