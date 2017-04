Adefal tem assembleia suspensa por fraude eleitoral

A Assembleia Geral, convocada ilegalmente pelo atual presidente da Adefal e Candidato a reeleição pela chapa 1, João Ferreira, foi encerrada pelo representante da OAB, Dr. Gustavo José Pinto de Moura Souza, na manhã dessa segunda-feira (17), na sede da Adefal em Maceió. O encerramento ocorreu por descumprimento de decisão judicial.

Na ocasião, que contou com a presença de associados e funcionários, o presidente João Ferreira abriu a Assembleia informando o propósito da mesma e logo foi perguntado pelos participantes sobre a validade jurídica daquele evento. O questionamento veio embasado da decisão do Juiz Ayrton de Luna, que após detectar irregularidades no processo eleitoral para a presidência da Adefal, determinou a suspensão da eleição, bem como a formação de uma nova comissão eleitoral, que só pode ser instituída após reforma estatutária. Para tanto, foi determinada ainda a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária convocada especificamente para este fim.

Tendo em vista que toda e qualquer decisão judicial deve ser cumprida, inclusive como forma de manter a lisura e transparência de todo o processo, o advogado Gustavo José Pinto de Moura Souza, que presidia a mesa representando a Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas, à convite da presidência da Adefal, declarou encerrada a Assembleia, como forma de se fazer cumprir o que foi determinado pelo juiz.

Muitos associados que estavam presentes no local ficaram indignados com o cancelamento da Assembleia, pois não tinham conhecimento de tais irregularidades. “Eu sou de um interior muito distante e vim para essa Assembleia a convite do atual presidente, João Ferreira. Mas sinceramente, estou muito decepcionado. O que deve ser discutido aqui são os interesses dos associados e de todos que fazem o movimento em defesa às pessoas com deficiência. Cada um tem uma forma de pensar e sua convicção para saber em quem vai votar, mas as decisões judiciais não podem ser descumpridas. Infelizmente, as pessoas aqui presentes, em sua maioria, não tem nem conhecimento do próprio estatuto e por isso, não sabem dos seus direitos.”, afirmou Darlan Simas, presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Pariconha.

O candidato a presidência pela Chapa 2- Acessibilidade e Inclusão, Pedro José, reafirmou a necessidade de que as decisões judiciais sejam cumpridas, para que a transparência do processo seja mantida e prevaleça o melhor para os associados. “Infelizmente os associados estão sendo expostos a situações desnecessárias. Muitos deles possuem dificuldades para se locomover e vieram até a Adefal para uma Assembleia convocada ilegalmente pelo atual presidente, João Ferreira. Mas não vamos nos abater! Continuaremos na luta, porque o propósito final é que a lei seja cumprida e as eleições ocorram da forma ética e transparente.”, afirmou ele.

A HISTÓRIA SE REPETE

Pela segunda vez o atual presidente da Adefal e Candidato a reeleição pela chapa 1, João Ferreira é julgado por irregularidades em eleição. No ano de 2013 o então presidente da Federação de Entidades de deficientes Físicos de Alagoas – FEDEFAL, e atual presidente da ADEFAL, João Ferreira Lima, foi julgado por irregularidades nas eleições da instituição. Naquela ocasião, o juiz também solicitou a suspensão de todo o processo eleitoral.

