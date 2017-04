Aulas do Programa Mulheres Mil tem início na Escola Alcides Andrade em Penedo

Teve início nesta segunda-feira, 17, as aulas do Programa Mulheres Mil na Escola Estadual Dr. Alcides Andrade, em Penedo. Apenas o Curso de Agente de Desenvolvimento Cooperativista foi iniciado neste primeiro momento, haja visto, que no edital de seleção para professores bolsistas não houve procura por parte do professor. Com isso, os outros cursos do Programa (Agente de Combate às Endemias, Agente de Informações Turísticas, Manicure/Pedicure e Artesão em Bordado à Mão) não tiveram suas aulas iniciadas.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, um novo Edital de Seleção dos Professores Bolsista será lançado e a expectativa é de que em Maio, deste ano, os cursos possam ser iniciados, não somente em Penedo, mas em outras regiões que não tiveram professores selecionados.

O Curso de Agente de Desenvolvimento Cooperativista, que foi iniciado hoje na Escola Alcides Andrade, está sendo acompanhado pela Professora Bolsista, Leidiane, e tem uma carga horária de 160 horas com previsão para término em 07 de Julho de 2017. Cada participantes do curso irá receber uma bolsa no valor de R$ 10,00 (dez reais) por dia frequentado para ser utilizada na utilização do transporte e alimentação . O curso acontecerá todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre no período vespertino.

A gerente da 9ª Gerente Regional de Educação, a senhora Andréa Dantas, esteve presente juntamente com equipe de gestão da 9ª Gere (Quinô e Edvânia) acompanhada da diretora da unidade, a senhora Silvana, e deu as boas vindas às participantes do curso de Agente de Desenvolvimento Cooperativista.

por Redação