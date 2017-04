PF prende suspeito com dinheiro falso em Penedo

A Polícia Federal de Alagoas prendeu ontem (18), no município de Penedo, um homem suspeito de comercializar cédulas falsas de Real. Segundo informações da PF, as investigações levaram as equipes até um rapaz identificado apenas pelas iniciais T.A.N, que reside da cidade localizada na região do baixo São Francisco. De posse do mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara da Justiça Federal de Alagoas, os policiais chegaram à residência do suspeito.

No local, os agentes da PF também encontraram uma mochila contendo R$1.800 Reais, em notas de R$ 50,00, falsas. Além disso, havia R$ 1.520 Reais em cédulas aparentemente verdadeiras. As investigações apontam que o suspeito adquiria as notas falsas pela internet através de uma redes social e depois inseria o dinheiro falso no comercio local.

A PF também identificou que o preso realizava transações de compra e venda pelo aplicativo de mensagens instantâneas. As investigações continuam no sentido de coibir a circulação de moedas falsas. O material apreendido e o preso foram encaminhados à sede da Polícia Federal, em Jaraguá, onde foi lavrado o flagrante.

Com ascom/PF