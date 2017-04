Polícia registra segundo homicídio em menos de 24 horas em Teotônio Vilela

As forças de segurança pública de Alagoas registraram mais um homicídio e uma tentativa em menos de 24 horas na cidade de Teotônio Vilela, no agreste alagoano. Na madrugada desta quarta-feira, 19, Elias Rogério dos Santos, 37 anos foi morto dentro de casa por homens armados e ainda não identificados.

No período da manhã, Robson Luiz, 15 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo em uma localidade conhecida como Campo do Asinha. As motivações do crime e a identidade dos algozes ainda são desconhecidas pelas autoridades policiais.

E no início desta tarde, um adolescente que não teve a identidade revelada foi alvejado com vários disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido por populares e encaminhado para a Unidade de Emergência do Agreste, na cidade de Arapiraca.

As informações dão conta que a vítima estaria consumindo drogas em um local conhecido como Toca da Gia quando foi surpreendido pelos acusados.

