TCE recomenda aprovação das contas de Teotonio Vilela

Em sessão presidida pela conselheira Rosa Albuquerque, nesta quarta-feira (19), o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas acatou, por três votos a dois, parecer de vistas da conselheira Maria Cleide Beserra, pela aprovação, com ressalvas, das contas do governo Teotonio Vilela Filho, referentes ao exercício de 2011.

A votação havia sido iniciada no dia 22 de março, e já contava com pareceres do relator, conselheiro Anselmo Brito e do Ministério Público de Contas, contrários à sua aprovação. Porém, o pedido de vistas da conselheira Maria Cleide suspendeu temporariamente a sessão, sendo retomada nesta quarta-feira. Em seu voto – pela aprovação com ressalvas – ela foi acompanhada pelos conselheiros Fernando Toledo e Otávio Lessa.

O conselheiro substituto, Sérgio Maciel, votou com o relator Anselmo Brito – pela rejeição. O também conselheiros substituto Alberto Pires ficou impossibilitado de votar, por ter elaborado o relatório técnico, na condição de auditor do TCE.

Na condição de presidente da sessão, a conselheira Rosa Albuquerque, também não votou.

Fonte: Ascom/TCE-AL