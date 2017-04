ASA segura o CSA no 1º clássico da semifinal, empata e mantém vantagem

O primeiro clássico da semifinal terminou empatado. No Rei Pelé, ao lado da torcida, o CSA se lançou mais ao ataque nesta quarta, abriu o placar no primeiro minuto, com Thales, mas perdeu força ao longo da partida e sofreu um gol ainda na etapa inicial, marcado por Juninho. O resultado de 1 a 1 foi melhor para o Alvinegro, que decide o mata-mata do Alagoano em casa e garante a classificação para a decisão com mais um empate.

A vantagem do ASA foi conquistada no hexagonal. Fez melhor campanha e pode administrar os confrontos da semifinal. Isso pesou no clássico desta quarta. O time azulino estava nervoso no clássico. O goleiro Mota chegou a trocar empurrões com o companheiro Douglas Marques, na etapa final, e recebeu amarelo. Domingo, o finalista do estadual vai ser conhecido depois da partida em Arapiraca, marcada para as 16h, no Coaracy da Mata Fonseca.

Fonte: Globoesporte