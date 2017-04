Combate às doenças do arroz é tema de capacitação da Codevasf em projetos irrigados de Alagoas

Técnicos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e da Emater/AL estão recebendo treinamento sobre doenças fitopatológicas como estratégia para o controle das principais doenças que atingem a cultura do arroz no Baixo São Francisco alagoano. A iniciativa integra as ações de capacitação continuada para as equipes de assistência técnica e extensão rural (Ater) que prestam serviços nos projetos de irrigação mantidos pela Codevasf no estado.

Nesta semana, foi realizado o segundo módulo do curso que foi ministrado pela fitopatologista Valácia Lobo, da Embrapa Arroz e Feijão. As atividades da capacitação vêm sendo realizadas no auditório da Codevasf em Penedo, onde os participantes recebem informações teóricas, e em um lote experimental no Projeto de Irrigação Itiúba, em Porto Real do Colégio (AL), para realização das atividades de campo.

Neste módulo, os técnicos da Codevasf e da Emater/AL visitaram um experimento onde são cultivadas diversas variedades de arroz, e onde são realizados os testes para verificar sua capacidade de resistência a doenças. Eles também conheceram lotes de agricultores irrigantes do projeto de irrigação Itiúba para verificar in loco a ocorrência de doenças, especialmente a brusone e a mancha parda, as que mais afetam a produção e produtividade dos cultivos.

Outras capacitações já estão programadas como forma de aperfeiçoar a cultura do arroz no Baixo São Francisco, uma atividade tradicional da região. “Esse último módulo é sobre doenças. Nas próximas atividades iremos tratar sobre pragas e, também, acerca da adubação e sobre manejo de irrigação, ou seja, uma série de módulos que visam capacitar e atualizar os técnicos de Ater tanto da Codevasf e da Emater/AL. É importante que eles estejam atualizados para que possamos oferecer uma assistência técnica de qualidade que aumente a produtividade do arroz no Baixo São Francisco”, apontou Pedro Melo, coordenador da equipe de Ater dos Projetos Públicos de Irrigação da Codevasf, em Alagoas.

A série de capacitações, com foco na rizicultura, foi iniciada no mês de março para atender a uma estratégia de atualização permanente das equipes que atuam nos projetos de irrigação da Companhia em Alagoas. A expectativa dos técnicos da Codevasf é que os treinamentos tragam reflexos positivos na safra de arroz com aumento na produtividade, melhoria na qualidade do grão, dentre outros benefícios.

Fonte: Assessoria