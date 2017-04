Petista é o candidato com o “maior potencial de votos” em 2018, afirma Ibope

Pesquisa divulgada pelo Ibope nesta quinta-feira (20) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o candidato para 2018 com “maior potencial de votos” entre nove nomes apresentados no estudo.

Segundo o levantamento do Ibope , 30% dos entrevistados afirmaram que votariam em Lula “com certeza” no pleito do no que vem, enquanto 17% disseram que “poderiam votar” e 51% disseram que não votariam “de jeito nenhum”.

Ainda de acordo com a pesquisa, a rejeição ao líder do Partido dos Trabalhadores caiu 14% desde o processo que levou ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff e apresenta queda mesmo com os processos contra Lula no âmbito da Operação Lava Jato.

Entre os concorrentes de Lula, os três principais expoentes do PSDB – José Serra, Geraldo Alckmin e Aécio Neves – viram cair seus percentuais de intenção de voto.

Enquanto Serra tem 25% dos votos “certos” ou que poderiam votar, Aécio tem 22%, o mesmo percentual do governador de São Paulo. Todos também tem taxas de rejeição – ou seja, os eleitores que não votariam de jeito nenhum – maiores que a de Lula: 62% disseram que não votariam em Aécio; 58%, em Serra; e 54%, em Alckmin.

A pesquisa testou, pela primeira vez, o nome do atual prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), como um presidenciável. Apesar de 44% dos entrevistados desconhecerem o nome do tucano, ele já teria 24% dos votos certos ou que poderiam ocorrer e uma baixa taxa de rejeição, de 32%.

Em entrevista à rádio Fan FM , de Sergipe, Lula afirmou que “se puder” será o candidato do PT nas eleições presidenciais de 2018. “Vamos esperar o tempo passar para a gente saber quem é que pode ser candidato, se eu posso ser candidato, se eu não posso ser”, disse o ex-presidente.

Apesar de não citar a Operação Lava Jato ou a lista de Fachin– que inclui seu nome e o dos tucanos, com exceção de Doria –, a referência foi clara aos processo judiciais às quais ele responde.

Questionado sobre as pesquisas, Lula afirmou que ainda é cedo para falar sobre o tema, “já que faltam praticamente dois anos para as eleições”. “Tenho condições de ganhar as eleições porque eu sei cuidar das pessoas mais humildes. Governar esse País é cuidar de quem mais precisa. Rico não precisa de governo”, disse ainda.

As respostas para a pesquisa do Ibope foram coletadas entre os dias 7 e 11 de abril com 2.002 pessoas em 143 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Fonte: IG