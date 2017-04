Renan Filho anuncia 14º salário para servidores das escolas que atingirem as metas do Escola 10

O governador Renan Filho, em coletiva de imprensa, realizada nesta quarta-feira (19), afirmou que irá enviar para a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas projeto para criar o 14º salário de professores e servidores das escolas da rede estadual que atingirem as metas propostas pelo Escola 10, como o índice de aprendizagem superior a 95% e como consequência, o aumento da taxa do Ideb [Índice de Desenvolvimentismo da Educação Básica].

“Eu vou convocar os deputados para apresentar a ideia e a Assembleia precisa deliberar, mas a intenção que a gente coloque em ação este plano ainda este ano. Essa é a maior demanda do alagoano e qualquer transformação só será verdadeira em Alagoas, se for pelas portas da Educação”, afirma Renan Filho.

O objetivo do Governo do Estado é incentivar a qualidade do ensino. Por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) criou o programa Escola 10 que integra e mobiliza os municípios para que Alagoas saia das últimas posições nos indicadores educacionais.

“Com mais educação a gente melhora segurança, melhora saúde, melhora acesso ao mercado de trabalho, melhora o convívio social e por isso a Educação é o centro do nosso plano de governo e todas as ações giram em torno dela”, afirma o gestor do Executivo.

Fonte: Agência Alagoas