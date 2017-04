Renan Filho autoriza reforma do Hemoal e entrega dois veículos para busca ativa de doadores

O governador Renan Filho assinou, nesta quinta-feira (20), a ordem de serviço para a reforma do Hemocentro de Alagoas (Hemoal). A obra será executada com recursos próprios do Governo do Estado, da ordem de R$ 1.239.756,65, e deve ter início imediato.

“O Hemoal vai ser 100% recuperado; vai passar por uma reforma que vai reestruturá-lo, aumentar a condição de produzir e captar mais sangue e prover hemoderivados para os hospitais públicos e privados de Alagoas. Estamos assinando a ordem de serviço para que a obra seja iniciada imediatamente e seja concluída no final do ano”, afirmou o governador.

Além da reforma, o Hemoal ganhou duas novas viaturas, uma para Maceió e outra para a unidade de Arapiraca, que serão utilizadas na busca ativa de doadores, um serviço novo no Estado que vai possibilitar um incremento no estoque de sangue dos dois hemocentros.

“Com esses veículos, a captação de doadores vai melhorar bastante, porque vamos conseguir fazer a busca ativa de pequenos grupos de doadores nas empresas, igrejas, escolas, associações. E, assim, pretendemos regular o estoque para o atendimento ao paciente”, explicou a diretora do Hemoal, Verônica Guedes.

Depois da assinatura e da entrega das viaturas, o governador visitou as instalações do hemocentro. Ele percorreu a área da coleta, conversou com doadores e funcionários e foi até o segundo andar, onde toda a área administrativa será reformada e vai ganhar modernas instalações.

“Todo mundo lembra do incêndio que aconteceu no final de 2015, no segundo andar, que dificultou o funcionamento do hemocentro. Na ocasião precisamos improvisar uma reforma emergencial, mas, agora, vamos fazer uma reforma estruturante que vai preparar o Hemoal para a nova realidade da saúde pública de Alagoas, fazendo funcionar melhor o que a gente já tem e construindo novos equipamentos para ampliar a rede”, completou.

Renan Filho ainda prometeu visitar o hemocentro de Arapiraca na semana que vem. O Hemoar está com obras paralisadas e o governador determinou a retomada dos serviços imediatamente.

Fonte: Agência Alagoas