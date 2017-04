Aeroporto de Penedo: processo licitatório deverá ser iniciado em 60 dias

A expansão das obras aeroviárias entra em mais uma fase de estruturação em três regiões de Alagoas. No Sul do estado, a implantação do aeroporto de Penedo chega à etapa final de definição e adequações do projeto básico junto à Secretaria de Aviação Civil (SAC), que determinou um prazo de 60 dias para novo envio do documento, aprovação e início imediato do processo licitatório.

O decreto foi acordado em reunião técnica com representantes da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand), responsável pela execução dos trabalhos. “Todos os apontamentos foram bastante produtivos. Conseguimos definir os últimos detalhes do projeto e apontar as revisões necessárias para que nossa equipe conduza as devidas alterações”, esclarece a superintendente especial de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Andreia Estevam.

Com a tipologia do projeto previamente autorizada, o aeroporto irá contar com a ampliação e reforma da pista, melhorias de infraestrutura do espaço, além da introdução do uso de tecnologia sustentável. O objetivo é que o aeródromo seja apto a receber aviões de médio e grande porte.

Maragogi e Arapiraca

Ainda em visita ao Estado, técnicos da SAC estiveram nas cidades de Maragogi e Arapiraca em um sobrevoo nas possíveis áreas onde serão construídos os novos aeroportos. Com a aprovação final dos espaços, a Setrand já deverá iniciar o processo de desapropriação em Maragogi e avançar nos estudos do projeto básico de Arapiraca.

