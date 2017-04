Menor é assassinado a pauladas e pedradas em Maceió

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a pauladas e pedradas no começo da tarde desta sexta-feira, 21, em via pública na Grota do Rafael, no Jacintinho. Segundo informações da Polícia Militar, a família relatou que o menor era usuário de drogas e estaria jurado de morte por traficantes da região.

A polícia ainda não informou os possíveis suspeitos do crime. Durante o linchamento, populares chegaram a acionar uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, a vítima não resistiu aos ferimentos.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e Instituo Médico Legal (IML) estiveram no local para a perícia e recolhimento do corpo.

O adolescente residia no Complexo Benedito Bentes, na parte alta de Maceió.

Fonte: CadaMinuto