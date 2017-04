Motorista sobra em curva e capota carro com quatro pessoas em Inhapi

Quatro pessoas saíram ilesas de um capotamento, na tarde desta sexta-feira (21), em trecho que corta a AL-140, no Sítio Lamarão, em Inhapi. O Uno, de cor branca e placa KKG-3237, de Jaboatão dos Guararapes (PE), era ocupado por quatro homens, quando – ao passar por uma curva – o motorista perdeu o controle da direção do veículo e capotou.

Entre os ocupantes do veículo, apenas uma permaneceu no local do acidente e se identificou como Vladimir. A vítima alegou não saber os nomes dos outros ocupantes do veículo.

Um fato que chamou a atenção é que a placa do carro está com o nome de Olinda, enquanto no aplicativo Sinesp Cidadão aparece o nome de Jaboatão dos Guararapes.

O caso deve ser investigado pela polícia judiciária.

com Correio Notícia