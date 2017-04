Seis homens armados fazem arrastão em micro-ônibus

Seis homens armados, sendo três deles utilizando fardamentos de uma indústria de embalagens, assaltaram o condutor e seis passageiros de um micro-ônibus na noite desta sexta-feira, 20, na zona rural de Lagoa da Canoa.

Segundo as vítimas, todas residentes em Girau do Ponciano, os assaltantes fizeram um “arrastão”, levando aparelhos celulares, bolsas e carteiras com documentos pessoais e dinheiro em espécie.

Acionada por um dos passageiros, a Polícia Militar de Lagoa da Cana esteve no local e realizou rondas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

As vítimas foram orientadas a registrar Boletim de Ocorrência na Central de Polícia Civil, em Arapiraca. As informações constam no Boletim de Ocorrências do 3º BPM de Arapiraca.

