CSA e CRB confirmam favoritismo e farão a decisão do Campeonato Alagoano

No início de todo Campeonato Alagoano, CSA e CRB são apontados como favoritos e neste ano foi diferente. No decorrer da competição muitas coisas aconteceram, o futebol não foi dos melhores, mas a maior rivalidade do Estado está garantida na decisão do estadual. O CSA reverteu a vantagem e eliminou o ASA em pleno Municipal de Arapiraca, enquanto o CRB confirmou a vantagem e ainda venceu o Murici no Estádio Rei Pelé.

Os jogos finais do Alagoano serão definidos nos próximos dois finais de semana. O primeiro no próximo domingo, terá mando de campo do CRB e o decisivo, mando do CSA. Ao que tudo indica, com torcida única, mas que deve ter tentativas dos clubes para mudar o quadro na justiça.

A competição também terá decisão do terceiro lugar. ASA e Murici começam a decidir o posto na quarta-feira e finalizam as suas participações no final de semana.

Em Maceió

No Estádio Rei Pelé, o jogo mal havia começado e o CRB já ampliou a sua vantagem. O time regatiano já jogava pelo empate e aos 2 minutos de jogo, triangulação entre Neto Baiano, Diego, acabou na cabeça de Yuri, que testou para o fundo das redes.

O CRB continuou melhor e por muito pouco não ampliou minutos depois. Bola na área, o CRB trabalhou bem a bola e Neto Baiano teve grande chance, mas acabou mandando para fora, para desespero da torcida regatiana.

Aos poucos a partida ganhava em equilíbrio e na primeira chegada mais perigosa do Murici, o time da Zona da Mata ganhou a penalidade. Tarcísio avançou e foi derrubado por Juliano. Na cobrança, o próprio Tarcísio bateu bem e deslocou o goleiro alvirrubro. 1 a 1 aos 18 minutos.

O jogo só voltaria a ganhar em emoção no segundo tempo. O Murici começou bem e por duas vezes assustou., primeiro com Tarcísio e depois com Kattê. Mas, como o velho ditado que não falha, “quem não faz, leva”, o Murici acabou punido.

Aos 23 minutos, jogada trabalhada do CRB, Chico recebeu na entrada da área, tirou dois defensores e mandou para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Dias. Festa da torcida e vantagem ampliada no confronto.

Com o resultado, o CRB que já jogava pelo empate, só perderia a vaga em caso de derrota. Ao Murici, restava fazer dois gols, o que se mostrava difícil, diante das poucas brechas que o CRB concedia em campo. Mesmo assim, o time alviverde investiu, jogou bolas na área, mas nada conseguiu.

Final de jogo no Rei Pelé, CRB garantido na decisão 2 x 1 Murici.

Em Arapiraca

O equilíbrio era a palavra que definia o confronto. ASA e CSA já haviam empatado em Maceió no meio de semana e por ter melhor campanha, o time alvinegro tinha a vantagem de dois resultados iguais, por isso, jogava pelo empate.

O CSA não mostrava nenhuma revolução, mas partia para cima do ASA conseguiu uma grande chance aos 6 minutos. Falta que não era muito próxima da área, mas Rafinha se encarregou de mandar um chutaço e acertou o canto direito do goleiro Luis Cetin, abrindo o placar e fazendo a festa da torcida do CSA que compareceu em grande número.

A equipe azulina jogava de forma consciente e com a vantagem do placar, esperava o ASA tomar a iniciativa e jogar nos contra-golpes. Quando a bola chegava, o goleiro Motta estava atento. Bola na área, Montoya cabeceou e o goleiro marujo fez a primeira grande defesa.

Na reta final do primeiro tempo, o CSA aproveitou alguns vacilos do ASA. Primeiro, Rafinha mandou outro belo chute e assustou o goleiro alvinegro. Na segunda chance, já no último minuto, Thiago Potiguar recebeu na entrada da área, tinha o gol aberto, mas mandou rasteiro, nas mãos do goleiro rival.

Veio o segundo tempo e as emoções começaram cedo. Logo nos primeiros minutos, Leandro Kível recebeu bola na área e bateu forte, para defesa espetacular do goleiro Motta, que cresceu a frente do artilheiro.

O CSA havia recuado muito e chamava o ASA para o campo de defesa. Dessa forma, o goleiro Motta seria exigido. Léo Campos abriu espaço fora da área e encontrou o espaço para bater e exigir grande defesa do arqueiro azulino.

O tempo passava, o ASA tinha pressa e numa chance desperdiçada pelo CSA com Didira e Thiago Potiguar, o time alvinegro tentou retomar o jogo. Mazinho e Potiguar se desentenderam e o árbitro expulsou os dois atletas.

Os dois treinadores resolveram ajustar algumas peças após as expulsões e quem se deu melhor foi o CSA. Aos 27 minutos, Everton Heleno fez a sua tradicional arrancada e deixou Rayro na boa e na saída do goleiro Cetin, deixou de lado para Didira, ídolo do ASA e hoje no CSA, para ampliar o placar para equipe do Mutange.

Muita festa da torcida do CSA em Arapiraca, mas que foi brevemente parada com uma penalidade marcada para o ASA. Motta tocou Jefferson Baiano na área e o pênalti foi marcado. Leandro Kível bateu rasteiro no canto direito e o goleiro azulino fez mais um “milagre”, defendendo e mandando para a linha de fundo.

A reta final se aproximava, o ASA se lançava ao ataque e deixava espaços. Em uma tentativa, o CSA ganhou falta e Everton Heleno mandou no travessão. Minutos depois, mais precisamente aos 46 minutos, o ASA teve a sua última chance e Thiago Souza mandou para o fundo das redes.

Os minutos seguintes foram de pressão, mas o CSA garantiu a vitória e a vaga na decisão.

Fonte: Minuto Esportes