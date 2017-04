Nova blusa do Sport Club Penedense cai no gosto do torcedor ribeirinho

A nova blusa do Sport Club Penedense, confeccionada pela empresa Ícone Sports, caiu nas graças da torcida ribeirinha e está fazendo o maior sucesso nas redes sociais.

Com um design atraente e um material de primeira qualidade, além de um preço acessível, a nova blusa do time ribeirinho está quase se esgotando faltando apenas poucas unidades. Com as vendagens, o dinheiro arrecadado será revertido para ajudar o clube a quitar pendências de anuidade junto à FAF e CBF, como também na confecção do uniforme 2 do clube.

“Ficamos surpresos com a receptividade que o torcedor do Penedense teve com o novo modelo do clube e gostaria de agradecer a todos pela confiança que estão depositando nessa nova diretoria, que está verdadeiramente trabalhando em prol da Instituição Penedense”, disse Daniel Mendonça, vice-presidente do Penedense.

Para confeccionar essa nova blusa, o Penedense teve o apoio, além do programa sócio-torcedor, de alguns parceiros, como: I Love Coxinha, Sindspem, O Laçador e Super Moda.

Neste ano (2017), o Sport Club Penedense tem pela frente a disputa do Campeonato Alagoano da 2ª que acontecerá provavelmente no mês de Agosto.

Para quem quiser adquirir a nova blusa do Penedense, é só entrar em contato pelo telefone: 82 9 9603-8211.

Sport Club Penedense – o mais querido do estado de Alagoas!

por Assessoria