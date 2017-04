CSA X CRB decidem o campeonato alagoano de 2017

O CRB venceu o Murici pelo placar de 2 a 1, na tarde deste domingo (23), no Estádio Rei Pelé, na segunda partida da semifinal do Campeonato Alagoano. Com o resultado, o Galo carimbou sua classificação para a final do Estadual. Os gols da partida foram marcados por Yuri, logo aos 2 minutos do primeiro tempo; Tarcísio empatou aos 18 minutos de pênalti e Chico desempatou o jogo aos 24 da etapa final.

Com o resultado, o Galo se classificou para a final, que terá como adversário a equipe do CSA, que também venceu o ASA, por 2 a 1, em Arapiraca, e também garantiu a vaga na finalíssima.

Segundo o regulamento da competição, o mando de campo será decidido pela melhor campanha em todo o campeonato. Desta forma, o CRB terá o mando de campo do primeiro confronto, no Estádio Rei Pelé, que acontece no próximo domingo (30), às 16h, sendo realizado com torcida única, conforme decisão da justiça, e a segunda partida será realizada no dia 7 de maio, também às 16h, no Estádio Rei Pelé.