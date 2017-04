Quase 100 mil alagoanos ainda não entregaram declaração

A quatro dias do prazo final para a entrega da declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, 98 mil declarações ainda são esperadas na Receita Federal em Alagoas que até o momento informa ter recebido 127 mil declarações.

Segundo a assessoria de Comunicação do órgão ainda são esperadas cerca de 43,5% das 225 declarações esperadas pela Receita até as 23h59m59s do dia 28 de abril, data em que o prazo será encerrado.

Apesar de alto o percentual de declarantes na última semana do prazo, o ritmo de entrega é semelhante ao do ano passado quando em período igual foram enviados à Receita 124 mil documentos. O pagamento da 1ª parcela do imposto também vence no dia 28/04/2017. Após essa data, o pagamento deve ser efetuado com os devidos acréscimos legais.

Deve apresentar a declaração quem recebeu rendimentos tributáveis, em 2016, cuja soma total foi superior a R$ 28.559,70. Também deve declarar quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40.000,00, ou quem teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2016, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00.

A multa para quem perder o prazo varia de R$ 165,74 (valor mínimo) a 20% do imposto devido.

