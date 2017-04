Educação seleciona professores bolsistas para ministrar aulas do Pronatec

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou, nesta terça-feira (25), o edital de seleção para professores bolsistas para ministrar aulas nas unidades de ensino ofertantes do Programa Bolsa Formação do Pronatec. As inscrições serão realizadas apenas online,no período de 25 de abril a 3 de maio, pelo link http://sigepro.educacao.al.gov.br/selecao/, disponível no site da Seduc www.educacao.al.gov.br. O candidato terá direito a uma inscrição para uma única unidade de ensino, bem como apenas para uma Gerência Regional de Educação (Gere).

Serão disponibilizadas 86 vagas, distribuídas de acordo com o eixo temático, curso e a unidade de ensino ofertante, observando sempre a Gere a qual o candidato deseja atuar. Para efeito de avaliação serão atribuídos pontos de titulação e de experiência profissional, sempre respeitando a coerência com a vaga por curso.

Serão ofertados cursos nas áreas de Segurança, Gestão e Negócios, Turismo, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design, Ambiente e Saúde, Informação e Comunicação e Desenvolvimento Educacional e Social nos municípios de Maceió, Teotônio Vilela, São Miguel dos Milagres, Campo Alegre, Paulo Jacinto, Rio largo, Viçosa, Murici, Pão de Açúcar, Penedo, Delmiro Gouveia, Arapiraca, Coruripe, Maragogi e Pilar.

No ato da inscrição, obrigatoriamente, o candidato deverá preencher seus dados pessoais e informações referentes a sua titulação ou experiência profissional. É de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas na inscrição. Caso ocorra alguma inconsistência de titulação apresentada, o mesmo será desclassificado. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.

O valor a título de bolsa pago será calculado levando em consideração a hora trabalhada, de acordo com a titulação do professor bolsista. Os resultados provisório e final serão divulgados no endereço www.educacao.al.gov.br, nos dias 5 e 19 de maio, respectivamente.

O professor bolsista aprovado no número de vagas, a partir da publicação do resultado final, terá dois dias úteis para se apresentar na Gerência Regional, para qual se inscreveu, munido dos documentos pertinentes a assinatura do termo de compromisso, sob pena de exclusão do processo seletivo. O prazo para a apresentação do professor bolsista selecionado contar-se-á a partir da data subsequente da publicação do resultado final.

A publicação do resultado final expressará a classificação de todos os candidatos, de acordo com o nome e CPF e a pontuação obtida, bem como a listagem dos candidatos desclassificados com suas respectivas motivações.

Fonte: Agência Alagoas