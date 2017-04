Funcionários do SAAE Penedo e SINDSPEM definem termos de acordo coletivo

Funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) definiram nesta segunda-feira, 24, os termos do acordo coletivo debatido em assembleia realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo – SINDSPEM.

A proposta discutida ponto a ponto será apresentada à direção da autarquia para abertura do debate sobre a pauta que também foi elaborada pelo Sindicato dos Urbanitários de Alagoas, representante dos trabalhadores ‘celetistas’ que integram o quadro de servidores do SAAE Penedo, autarquia com quadro de pessoal de maioria estatutária.

Entre todos os pontos dos termos do acordo, destaque para a solicitação de reajuste salarial, com pedido de reposição das perdas causadas pela inflação dos últimos 12 meses e mais 12% de reajuste real. Os trabalhadores do SAAE Penedo cobram ainda a revisão e a regulamentação do Plano de Cargos e Salários e estabelecimento de data fixa para o pagamento dos salários.

A Presidente do SINDSPEM, professora Ana Flávia Teixeira, agradeceu a participação efetiva dos servidores no debate realizado no auditório do SAAE Penedo e acredita na boa receptividade dos termos pelo Diretor Presidente da autarquia, o advogado Francisco de Sousa Guerra, ex-gestor do SINDSPEM.

O debate sobre as reivindicações do funcionalismo municipal, pauta oficializada ao governo em 17 de março, avança nas duas maiores secretarias da Prefeitura de Penedo. “Já temos reunião agendada com o Secretário de Saúde para o próximo dia 04 de maio e diálogo aberto com a Secretaria de Educação, onde estivemos quinta-feira passada para iniciar a discussão, mas a Secretária Cyntia Alves pediu o detalhamento da pauta, providência tomada pelo sindicato”, informa Ana Flávia.

O SINDSPEM aguarda o retorno dos demais setores do governo e do Prefeito Március Beltrão para que o debate sobre as reivindicações ocorra no mais breve espaço de tempo.

por Fernando Vinicus