Menina de 11 anos é sequestrada quando chegava em casa

Uma criança de 11 anos de idade foi sequestrada enquanto estava chegando em casa, na noite desta segunda-feira (24), por volta das 18h30, no Sítio Alto da Boa Vista, em Água Branca.

De acordo com a polícia, ela estava lavando roupas e, ao retornar para a residência junto com um irmão, que também teve o nome preservado, foi surpreendida por um homem, que a levou junto com o menino para um matagal.

“Populares me informaram que o garoto conseguiu escapar, porém, a irmã dele foi levada pelo homem. Nós policiais junto com a população estamos realizando buscas pelo povoado”, disse o comandante do Grupamento de Polícia Militar (GPM) do município, sargento Paulo Guerra, ao Correio Notícia.

Além dos policiais do GPM do município, policiais do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes) também estão realizando buscas pelo matagal.

