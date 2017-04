Adolescente é apreendido com mais de 16 kg de maconha

Um adolescente foi apreendido, na noite desta terça-feira (25), por tráfico de drogas no bairro do Clima Bom. Com o suspeito, a Polícia Militar encontrou mais de 16 quilos de maconha, além de arma e munições.

Uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar recebeu a denúncia anônima de tráfico de drogas. Os militares abordaram um táxi suspeito com dois ocupantes e durante buscas no interior do veículo a equipe encontrou 16,7 kg de maconha. O adolescente de 17 anos confessou que a droga pertencia a ele.

A guarnição foi até a residência do acusado e encontrou um revólver calibre 38, munições, uma balança de precisão, um celular e uma capa de colete balístico.

O menor e o motorista de táxi foram levados à Central deflagrantes III, localizado no Benedito Bentes, onde o adolescente foi apreendido por tráfico de drogas e o condutor liberado após ser ouvido pelo delegado.

