ASA e Murici iniciam disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Alagoano

ASA e Murici entram em campo na noite desta quarta-feira (16) para a primeira de duas partidas que valem a terceira colocação do Campeonato Alagoano. O primeiro confronto acontece no Estádio José Gomes da Costa, às 20h. Além de uma melhor posição no Estadual, o vencedor dos confrontos garante uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

Após a eliminação dentro de casa para o CSA, a equipe alvinegra não teve muito tempo para lamentar a despedida e, já na última segunda-feira (23), voltou aos trabalhos visando ao confronto de logo mais.

O técnico Maurílio Silva não deve mudar a base da equipe com a qual chegou às semifinais, deixando escapar a briga pelo título no soar do gongo. Porém, o Gigante deve ir a campo com ao menos duas novidades, pois, o treinador conta com o retorno do zagueiro André Lima, livre de suspensão.

O mesmo não ocorre ao volante Mazinho, que foi expulso na última partida e está suspenso. Outra baixa será a do suplente Diego Góis, zagueiro que foi expulso contra o CSA, por reclamação, mesmo no banco de reservas. Com isso, a provável formação do ASA tem Cetin; Dougas, André Lima (Montoya), Eron e Airton; Gaspar, Juninho, Leanderson e Téssio; Leandro Kivel e Jean Carlos.

Já o Verdão, eliminado pelo CRB, também tenta se recuperar do baque que a eliminação representou à equipe que fez bonito na Copa do Brasil, mas não conseguiu chegar às finais do Estadual – o que garantiria ao time de Murici vagas nas copas do Brasil e do Nordeste (esta última, em caso de título).

E para o duelo desta noite, o técnico Bilu não faz mistério e deve mandar o Murici a campo com Dias; Paulo Sérgio, Cláudio, Sinval e Thalisson; Guêba, Patrick, Katê e Deizinho; Tarcísio e Danilo.

Vale lembrar também que nenhuma das equipes joga por dois resultados iguais, como aconteceu nas semifinais. Em caso de empate em ambas as partidas, a decisão seguirá para a prorrogação, com o terceiro lugar podendo ser definido na disputa por pênaltis. O confronto terá Denis Ribeiro Serafim à frente da arbitragem, sendo auxiliado por Rondinelle dos Santos Tavares e Maxwell Rocha da Silva.

Fonte: Gazetaweb