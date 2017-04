Bancários fecham agências de Alagoas na sexta-feira em adesão à Greve Geral

Os bancários de Alagoas informaram, nesta quarta-feira (26), que por causa da adesão da categoria à Greve Geral, na próxima sexta-feira (28) as agências bancárias ficarão fechadas no estado.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários de Alagoas, Jairo França, as agências só retomam as atividades na terça-feira (2), após o feriado do Dia do Trabalhador.

“Todas as instituições públicas e privadas estarão fechadas devido à Greve Geral, voltando ao funcionamento normal apenas da terça-feira (2), já que segunda é feriado”, explica.

Após paralisarem as atividades nas agências, os bancários participarão, no final da tarde do dia 28, do ato público na Praça Centenário, onde estarão presentes representantes das centrais sindicais, entidades de classe e movimentos sociais, além de estudantes e sociedade civil organizada.

A categoria protesta contra a Lei da Terceirização, que é quando uma empresa contrata trabalhadores por intermédio de uma terceira companhia e que regulamenta também a prestação de serviços temporários.

Fonte: Gazetaweb