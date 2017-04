Eletrobras inicia recadastramento em municípios do interior de Alagoas

Os municípios de Penedo, Delmiro Gouveia, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Capela, Rio Largo, Pilar, Junqueiro, Teotônio Vilela e São Sebastião começaram a receber a visita dos recadastradores da Eletrobras Distribuição Alagoas. Eles estão percorrendo as unidades consumidoras para atualizar os dados cadastrais dos clientes de residências das áreas urbana e rural, pontos comerciais, indústrias, órgãos públicos.

Nesses dez municípios, a Eletrobras irá recadastrar cerca de 200 mil consumidores, sendo aproximadamente 30 mil de Penedo, 21 mil de Delmiro Gouveia, 33 mil de Palmeira dos Índios, 21 mil de Santana do Ipanema, seis mil de Capela, 38 mil de Rio Largo, 14 mil de Pilar, 11 mil de Junqueiro, 16 mil de Teotônio Vilela e 14 mil de São Sebastião. O recadastramento ocorre por bairro e deve ser concluído até o final de outubro desse ano.

Durante o recadastramento, que acontece de porta em porta, é solicitado ao titular da conta o documento de identificação com foto, CPF, a fatura de energia e também é feita uma fotografia do medidor e do imóvel. As equipes que representam a Eletrobras estão identificadas pela marca da empresa, uso de crachá e utilizam camisa e chapéu azul e calça jeans.

O recadastramento também pretende identificar os clientes inscritos no Cadastro Único (Cadúnico), com acesso aos programas sociais do Governo Federal e que não recebem o benefício da tarifa social de energia elétrica, por falta do cadastro. “Iremos atualizar essa informação para que o cliente passe a ter o desconto na conta de energia”, esclareceu Augusto Faraj, coordenador do recadastramento.

Com os dados cadastrais atualizados, o cliente ganha agilidade na hora do atendimento na Eletrobras em casos de solicitação de serviços, e, principalmente, em situações emergenciais, como interrupção do fornecimento de energia.

Em Alagoas, a Eletrobras pretende recadastrar mais de 1 milhão de unidades consumidoras ativadas ou desativadas, existentes na base cadastral. Também será feito o cadastro de unidades consumidoras que estão fora do banco de dados da Empresa e a expectativa é que a atualização cadastral seja concluída até o mês de novembro de 2017.

