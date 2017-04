MPE investiga desvio de função em escolas públicas estaduais

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL) abriu um processo preparatório para apurar um suposto desvio de função em escolas da rede pública estadual. A portaria está publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (27) e tem como finalidade continuar a apuração dos fatos denunciados ao órgão.

Segundo o promotor Sidrack José do Nascimento, que assina o documento, o processo pode acarretar a instauração de inquérito civil ou a propositura de ação civil pública, caso o fato constitua ilícito civil. Já se não for constatada nenhuma irregularidade, o feito poderá ser arquivado.

Na portaria, ele destacou o papel do MPE na apuração de casos como esses. “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, além da probidade e moralidade no serviço público”.

O promotor acrescentou ainda que é função do órgão promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Ele já determinou as requisições necessárias a serem deliberadas no curso das investigações.

Fonte: Gazetaweb