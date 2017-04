Balanço: 91 municípios alagoanos já atingiram a meta estabelecida do MS

A Campanha de Vacinação Antirrábica, iniciada no início de abril, já vacinou 253.635 cães e 108.331 gatos em todos os municípios de Alagoas, com exceção de Maceió. A ação segue em andamento e 91 dos 102 municípios já atingiram a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS), que é vacinar pelos menos 80% do público-alvo.

Nos 11 municípios que ainda não alcançaram na meta, as equipes continuam a vacinação dos cães e gatos. Em Maceió o Dia D para a campanha será feito no dia 27 de maio. A campanha aconteceu na zona urbana e rural de todas as cidades do interior do Estado.

De acordo com Silvana Tenório, técnica do Programa de Controle da Raiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), as vacinas foram enviadas pelo MS e a Sesau distribuiu para todos os municípios as doses necessárias para a realização da campanha.

“Cada município ficou livre para traçar a própria estratégia, escolhendo o melhor período e local, para alcançar o maior número de animais vacinados e atingir a meta de 80% estipulada pelo Ministério da Saúde”, ressaltou a técnica da Sesau.

Silvana Tenório ainda destaca que a campanha antirrábica é de extrema importância, por ser o único meio de proteger os animais e evitar a transmissão do vírus para os humanos. “A doença é fatal em praticamente 100% dos casos em animais e não tem cura. O vírus da raiva é transmitido do animal para o homem por meio da saliva do animal contaminado por isso é tão importante vacinar as população de animais em Alagoas”, afirmou.

A vacina antirrábica deve ser aplicada em cães e gatos com pelo menos dois meses de vida e não deve ser administrada em bichos que estejam com sintomas de doenças, como diarreia, vômito, que estiverem com febre nas 24 horas antes da aplicação ou durante o período de gestação das fêmeas.

Fonte: Agência Alagoas