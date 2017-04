Manifestantes bloqueiam rodovias federais no interior de Alagoas

A Greve Geral, convocada por centrais sindicais em todo o país para protestar contra as Reformas Trabalhista e da Previdência, mobilizam diversas categorias em Alagoas nesta sexta-feira (28). Rodovias federais também estão bloqueadas no interior do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até as 07h40, já haviam sido confirmados bloqueios na BR-423, no trecho que corta Delmiro Gouveia, e na BR-316, no município de Satuba.

A coordenação da Greve Geral em Alagoas informou que os trechos foram bloqueados por volta das 05 horas da manhã. Ontem o Movimento Sem Terra (MST) informou que irá realizar bloqueios de rodovias estaduais e federais ao longo do dia e nas divisas de Alagoas com Sergipe e com o estado da Bahia.

Há a possibilidade de haver bloqueios de rodovias que passam em Teotônio Vilela, Flexeiras, Novo Lino, São Luís do Quitunde e Jaramataia.

Na capital, sindicatos também realizam bloqueios nas Avenidas Durval de Góes Monteiro, no bairro do Tabuleiro, e na Fernandes Lima, no Farol. O Sindicato dos Petroleiros (Sindpetro) também bloqueou a Avenida Assis Chateaubriand, no Pontal da Barra.

Fonte: CadaMinuto