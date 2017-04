ASA goleia Murici e se despede do estadual com vaga na Copa do Brasil

O ASA ligou a máquina de fazer gols no segundo tempo e passou por cima do Murici na decisão do terceiro lugar do Alagoano. Podia até empatar neste sábado, em Arapiraca, mas fez muito mais e venceu por 3 a 0, gols de Leandro Kível, Mazinho e André Lima. Esse resultado garante o Alvinegro na Copa do Brasil de 2018 e também marca a despedida das equipes do estadual.

Agora, o ASA só pensa na Série C do Brasileiro. O Murici vai disputar a Série D. No dia 14 de maio, o Alvinegro estreia na Terceirona fora de casa, contra o rival CSA, no Rei Pelé. O Murici inicia a Série D no dia 21 de maio, fora, contra o América-RN.

Fonte: Globoesporte