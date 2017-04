Grávida vai visitar marido preso em Maceió e dá à luz em presídio

Uma gestante deu à luz a um bebê dentro do Presídio Cyridião Durval, localizado no sistema prisional, em Maceió, no final da manhã deste sábado (29). Mãe e bebê, que é um menino, passam bem.

De acordo com a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris), Jaine Fabrícia da Silva, 18 anos, foi visitar o marido, Flávio Roberto Henrique dos Santos, quando sentiu várias contrações.

Segundo a Seris, Jaine estava no 9º mês de gestação e entrou em trabalho de parto no meio da visita. Ela foi atendida por uma equipe de profissionais do próprio sistema e o parto aconteceu no setor de Enfermagem da unidade prisional.

A Seris informou ainda não foram registradas situações como essas no sistema, mas cada unidade do sistema conta com uma equipe preparada para atender a detentos ou a visitantes em caso de necessidade.

Fonte: G1/AL