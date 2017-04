Pai de homem suspeito de vários crimes é morto em Coruripe

Um homem identificado apenas como Nilson foi assassinado na tarde deste sábado, 29 de abril, em Coruripe, com disparos de arma de fogo. Ele era pai de um homem conhecido como ‘Zé Bita’, suspeito de cometer diversos crimes na cidade, morto em dezembro do último ano.

No momento do crime a vítima passava pelas imediações da Praça Branca de Neve, no Centro da cidade quando foi surpreendida pelos disparos. Ninguém soube dar mais informações sobre o ocorrido ou sobre os responsáveis pela ação criminosa.

Informações dão conta que outros três filhos do homem já haviam sido vítimas de crimes violentos.

A vítima foi atingida na cabeça e morreu no local. Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os devidos procedimentos.

Mortes Relacionadas

A primeira filha de Nilson, uma menina de apenas 8 anos, teria sido morta quando criminosos ainda não identificados, se aproximaram e deflagraram diversos disparos de arma de fogo em direção a residência onde ela estava.

A segunda vítima foi o José dos Santos, conhecido como “Zé Bita”, de 33 anos, morto em dezembro de 2016 dentro de sua própria residência. Ele era apontado como responsável por vários homicídios registrados na região.

Em janeiro deste ano, foi a vez do terceiro filho, Lúcio dos Santos, ter o mesmo destino que os irmãos. A vítima passava em uma motocicleta pela localidade conhecida como “Macaco Molhado”, no Alto do Cruzeiro, quando foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo, vindo a falecer no local, antes mesmo de receber socorro médico.

A quarta pessoa da mesma família a ser assassinada foi Edna Maria dos Santos, de 45 anos, conhecida como “Pê”. Ela estava em um supermercado localizado no Conjunto Habitacional Roberto Biana, o Arco-Íris, quando quatro homens encapuzados chegaram em um carro de cor e placa não anotadas e deflagraram vários disparos de arma de fogo contra ela, que morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

Segundo crime

Alguns minutos após a primeira ocorrência, no Pontal de Coruripe, zona afastada do Centro, um homem identificado como ‘Morno’, vendedor de castanhas, foi executado com vários disparos de arma de fogo.

Até o momento não há mais informações a respeito dos dois crimes.

