Bombeiros localizam corpo de estudante universitário desaparecido no Rio São Francisco

Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram, no início da tarde desta segunda-feira (01), o corpo do estudante de Engenharia de Pesca, José Marcos de Oliveira, de 31 anos. Ele estava desaparecido desde a noite do último sábado (29) após mergulhar no Rio São Francisco, em Penedo.

As buscas foram retomadas hoje e contaram com o apoio do helicóptero Falcão 04, da Secretaria de Segurança Pública. A SSP informou que o corpo emergiu e foi encontrado numa localidade conhecida como Ponta do Morfina, que fica em direção a foz do rio, próximo da ilha onde ele e os colegas estavam acampados.

Desde ontem buscas vinham sendo realizadas com mais intensidade na esperança de localizar o estudante. Um parente de José Marcos chegou a sobrevoar a região onde ele desapareceu junto com equipes do Corpo de Bombeiros.

José Marcos estava acampado com amigos quando resolveu mergulhar no rio e ir até uma pequena ilha no meio do rio, porém ele não conseguiu voltar. Os amigos chegaram a realizar buscas por conta própria ainda na noite do desaparecimento.

O estudante era natural de Penedo. A família era de pescadores e ele se preparava para apresentar seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e se tornar Engenheiro de Pesca, disse a Segurança Pública.

