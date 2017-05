Fiéis são roubados durante celebração eucarística em Sergipe

A ousadia dos assaltantes está cada vez maior, desta vez nem durante a celebração da missa os fieis da Paróquia São Mateus, localizada no Bairro Aruana, na Zona de Expansão de Aracaju (SE), ficaram a salvos.

Em imagens do circuito interno de segurança da igreja, que circulam nas redes sociais, é possível assistir parte da ação de três homens que invadiram a igreja, na manhã deste domingo (30) e roubaram os pertences dos fieis.

Os três suspeitos se aproximando do templo e rendendo um homem que estava na porta. Em seguida, dois deles invadem a igreja, um com uma arma na mão, segundo testemunhas de fabricação caseira, anunciam o assalto e fazem o arrastão. Depois, fogem a pé por um matagal que fica ao lado da paróquia.

A ação durou menos de dois minutos. A dupla que entrou na Paróquia estava utilizando bonés e uma mochila. Eles levaram celulares e dinheiro e bolsas de dezenas de pessoas presentes na missa. A ação que durou menos de dois minutos.

Segundo o padre Benjamim Júnior, a ação começou às 8h48, quando a celebração da missa já se aproximava do final, com a oração do Pai-Nosso. “De repente avistei do altar duas pessoas, uma com faca e outra com um revólver, estilo caseiro. Eles gritaram que era um assalto e pegaram os bens do povo da igreja. Foi um grande susto e a gente só tem a agradecer a Deus por não ter tido nada mais grave”, conta o sacerdote.

Na hora do assalto havia crianças, adultos e idosos que ficaram muito assustados. “Muitas pessoas desmaiaram sem ter noção do que estava acontecendo. A gente não espera que um marginal invada a casa de Deus e coloque faca e arma nas pessoas. Quando o primeiro homem entrou gritando que era um assalto, achei que se tratava de uma pessoa com problemas mentais, mas depois veio o segundo homem com a sacola recolhendo os objetos e dinheiro”, lamenta um dos membros da pastoral do dízimo, José Santana Filho.

Segundo informações do padre, esta não foi a primeira vez que o local foi alvo da ação de criminosos. Há cerca de seis anos, quando estava na fase de construção, roubaram outro sacerdote e alguns fieis.

Devido ao assalto realizado na manhã deste domingo, a missa da tarde foi suspensa.

