Neto Baiano faz brilhar sua estrela, e CRB vence o CSA no 1º jogo das finais

Neto Baiano pouco tocou na bola no primeiro jogo da decisão. Homem de referência na área, ficou esperando uma chance. Ela apareceu no finalzinho do primeiro tempo, num chutão de Juliano. A defesa do CSA não prestou atenção, Jeferson saiu no desespero e, com um toque de caratê, o camisa 9 decidiu o clássico deste domingo, no Rei Pelé. O CRB venceu por 1 a 0 o velho rival e abriu vantagem nas finais. Joga pelo empate no próximo domingo, quando o Alagoano terá enfim o seu desfecho.

O Galo joga pelo empate na finalissíma. O Azulão perdeu o primeiro jogo e precisa vencer por dois gols para tirar a diferença no tempo normal. Tem o mando de campo e vai contar com sua torcida no Trapichão. Se devolver a derrota por um gol de diferença, haverá prorrogação. Se for empate no tempo extra, o título alagoano vai ser definido nos pênaltis. O clássico será disputado às 16h.

Fonte: Globoesporte