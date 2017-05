Confira resultado parcial do PSS da Secretaria Municipal de Saúde

O Secretário de Saúde Pedro Madeiro, vem informar aos interessados, o Resultado Parcial da 1ª etapa do PSS da SMS. Diz-se parcial, pois os candidatos poderão entrar com recurso, caso contestem sua pontuação.

Segundo o edital:

8 – DOS RECURSOS:

8.1. Serão admitidos recursos devidamente fundamentados com base no formulário que segue no anexo IV.

8.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 48 horas após a publicação no Diário Oficial do Município do resultado das etapas 1 (Análise Curricular) e 2 (Entrevista) no horário compreendido das 7:00 as 18:00, exclusivamente mediante protocolo na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Getúlio Vargas s/n, Centro Histórico, Penedo, Alagoas. Os recursos recebidos fora do prazo estabelecido, ou protocolados de forma diversa ao previsto nesta cláusula, não serão aceitos.

8.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou que desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.

8.4. Não serão aceitos encaminhamentos de novas documentações no ato do recurso. A análise curricular será efetivada exclusivamente a partir dos títulos apresentados até o prazo estabelecido.

8.5. Se qualquer recurso for julgado procedente, será atribuída outra nota ao candidato, computando-se para tanto a pontuação obtida através da interposição de recursos.

8.6. Os recursos serão apreciados pela Comissão do Processo Seletivo, que emitirá decisão fundamentada, a qual será colocada à disposição quando da divulgação do resultado final.

8.7. A Comissão do Processo Seletivo constitui última instancia para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

8.8. O julgamento dos recursos apresentados será publicado no Diário Oficial do Município e nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal de Penedo e da Secretaria Municipal de Saúde de Penedo, no prazo de 03 dias úteis a contar da data do término do prazo para sua interposição.

02/04/2017 – RESULTADO PARCIAL DO PSS da Saúde

