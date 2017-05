Governador assina ordem de serviço para recuperar AL-105 entre Teotônio e Coruripe

O governador Renan Filho assinou, na manhã desta segunda-feira (1º), em Teotônio Vilela, a ordem de serviço para restauração asfáltica da AL-105. Serão recuperados 24,4 km da rodovia, entre o município e a Usina Coruripe, na cidade vizinha.

Uma ponte com 80 metros de extensão sobre o rio Poção, também será construída. O equipamento vai ligar os municípios de Teotônio Vilela e Coruripe. A ponte desabou há mais de 15 anos e nunca fora recuperada. A estrada foi reduzida a barro, poeira e lama.

“Fizemos diversos investimentos aqui, a exemplo de dois trevos de acesso à cidade; asfaltamos inúmeras ruas dentro de Teotônio Vilela e, agora, lançamos essa grande obra, muito desejada pelo povo. Alagoas vive hoje um momento de tirar as grandes obras do papel”, ressaltou Renan Filho.

O governador anunciou ainda a instalação, em breve, do programa Força Tarefa e de um Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) na cidade.

A recuperação asfáltica da AL-105 será executada pela Secretaria de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), por meio do programa Pró-Estrada. A previsão para o término é de 180 dias, a depender das condições climáticas.

“Destinamos R$ 10,5 milhões, oriundos de emenda, para se juntarem aos recursos do Governo do Estado e executar essa importante obra”, destacou o senador Renan Calheiros, que prestigiou a solenidade, ao lado do ministro do Turismo, Marx Beltrão; da deputada estadual, Jó Pereira; e do prefeito de Teotônio Vilela, Joãozinho Pereira.

Antes de assinar a ordem de serviço, o governador participou da inauguração da sede da Secretaria Municipal de Habitação. O prefeito também assinou ordens de serviço para a construção de três escolas de ensino fundamental e inaugurou as sedes das secretarias municipais de Transporte e de Saúde.

Após as solenidades em Teotônio Vilela, Renan Filho seguiu para Coruripe, para a assinatura da ordem de serviço autorizando o início das obras de recuperação do trecho da AL-105 entre o entroncamento da BR-101 e a Usina Coruripe. Na Cooperativa Pindorama, o governador participa das festividades alusivas ao Dia do Trabalho.

“Eu queria aproveitar para mandar um abraço a todos os trabalhadores alagoanos que nos acompanham aqui. No Dia do Trabalhador, acordar cedo para trabalhar pelo alagoano é fazer valer a vontade de nosso povo, que estava cansado da era do improviso; cansado da era em que as coisas andavam devagar; cansado, sobretudo, de não ter resultados. Essa situação começa a mudar. O cidadão começa a acreditar que, quando se tem vontade, determinação; quando se monta uma boa equipe, competente, as coisas andam, as coisas acontecem”, declarou Renan Filho.

Fonte: Agência Alagoas