Governo estende prazo para atualização cadastral dos servidores estaduais

Por conta do não comparecimento de alguns servidores públicos para o procedimento de atualização cadastral da conta bancária, o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão do Patrimônio (Seplag), decidiu prorrogar, mais uma vez, o prazo para a regularização dos dados dos funcionários. Conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado (DOE/AL) desta terça-feira (2), a nova data para regularização é de 3 a 31 de maio.

“É importante que os servidores entendam que a atualização cadastral junto à Caixa Econômica Federal é necessária para todos os tipos de contas vinculados ao recebimento dos salários e benefícios provenientes do governo estadual. Após um trabalho direcionado, foi verificado mais uma vez a necessidade da ampliação do prazo”, explica o secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques Santos.

Para realizar a atualização, basta que o servidor procure a sua agência da Caixa e realize o procedimento. No ato do atendimento, é importante ter em mãos originais e cópias de um documento oficial de identificação com foto, CPF, comprovante de residência com CEP válido, além de contracheque ou documento que contenha a matrícula e o número de ordem. Quem apresentar dificuldade de locomoção por motivo de saúde pode solicitar uma visita domiciliar.

“Conforme consta na portaria publicada, os servidores que não realizarem a efetivação da atualização cadastral ou agendamento de visita domiciliar com observância das normas estabelecidas terão o pagamento do salário ou do benefício suspenso, até que seja regularizada a situação”, ressalta Fabrício Marques Santos.

Nos casos de pensionistas menores de 18 anos, a atualização cadastral deverá ser realizada por um dos pais, com a presença do menor, devendo ser apresentado documento pessoal de identificação e CPF do pai ou mãe, além da documentação em nome do próprio pensionista. Servidores que estiverem fora de Alagoas poderão proceder a atualização sem agendamento prévio, em qualquer agência da Caixa Econômica Federal do país.

Para os casos em que servidores aposentados ou pensionistas sejam representados por meio de tutela ou curatela, a atualização cadastral deve ser realizada, exclusivamente, na Alagoas Previdência ou na Seplag, conforme vínculo ativo.

Fonte: Agência Alagoas