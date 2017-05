IPVA de veículos com placas de finais 7 e 8 deve ser quitado até 31 de maio

A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz/AL) segue com o cronograma da penúltima etapa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017. Os contribuintes que ainda não quitaram o imposto, referente às placas com final 7 e 8, têm até o dia 31 de maio para realizar o pagamento.

A regularização do imposto pode ser realizada em cota única ou em seis parcelas mensais e sucessivas, conforme calendário estabelecido pela secretaria. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 100,00. Neste mês, já foram contabilizados mais de 143 mil contribuintes optantes por pagamento em cota única e cerca de 120 mil optantes pelo parcelamento.

Todas as guias do IPVA são encaminhadas, ao longo do mês, aos endereços informados no cadastro dos contribuintes. Mas, também podem ser emitidas na unidade fazendária em Jacarerica ou pelo site da Sefaz/AL ao informar o Renavam e a placa do veículo.

Para mais informações, o cidadão pode consultar a Cartilha IPVA 2017. O material disponibilizado pela Fazenda pública expõe como o imposto é calculado, permitindo conhecer os detalhes sobre descontos, prazos e alíquotas de Alagoas.

PRAZOS

31/05/2017 Placas de final 7 e 8

30/06/2017 Placas de final 9 e 0

Fonte: Agência Alagoas