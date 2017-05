Prefeitura de Palmeira lança edital para preenchimento de 141 vagas na saúde

A Prefeitura de Palmeira dos Índios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou nesta terça-feira, 02, o edital para Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de 141 vagas para diversos cargos na área de saúde, do ensino fundamental ao superior, com salários entre R$ 937 e R$ 5 mil.

Segundo a assessoria de Comunicação do Município, as inscrições ocorrem nesta semana, entre os dias 03 e 05 de maio, no prédio da antiga Dipal, na Avenida Governador Muniz Falcão, 1276, no bairro São Francisco.

Para a seleção serão avaliados o currículo de títulos e experiência profissional dos candidatos e, posteriormente, entrevista individual com os selecionados. O resultado final está previsto para o dia 31 de maio.

Durante a assinatura de autorização da publicação do edital, o prefeito Júlio Cezar também anunciou que fará outros dois processos seletivos, para as áreas de Educação e Assistência Social, e concurso público a partir de 2018 para Saúde e Educação. “Estamos levantando também as demandas da área da Administração. O concurso público é essencial e este aqui é o nosso primeiro processo seletivo”, anunciou.

O edital completo pode ser acessado na íntegra no link:

http://www.palmeiradosindios.al.io.org.br/diarioOficial/download/11052/1069/0.

Fonte: CadaMinuto