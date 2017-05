Correios: Com greve, cerca de 250 mil objetos deixam de ser entregues diariamente em Alagoas

Em greve desde o último dia 27 de abril, os trabalhadores dos Correios em Alagoas completam uma semana de paralisação e contabilizam que, por dia, deixam de ser entregues uma média de 250 mil objetos em todo o Estado.

Reivindicando, principalmente, o não fechamento de agências postais, mais segurança no trabalho e o fim das ameaças de demissão, a ação grevista é nacional.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos em Alagoas (Sintect-AL) a negociação está acontecendo de forma lenta, e os profissionais só retornarão ao trabalho quando tiverem seus pleitos atendidos. Em Alagoas, apenas 30% dos trabalhadores da categoria seguem trabalhando.

Uma assembleia de negociação entre representantes da empresa e cerca de 200 trabalhadores está agendada para acontecer nesta sexta-feira, 05, às 8h, na Agência Central dos Correios, que fica na Rua João Pessoa (antiga Rua do Sol), no Centro da cidade.

De acordo com o presidente do Sintect-AL, Altannes Holanda, a partir do que for negociado e acertado no encontro de amanhã é que novos posicionamentos serão definidos. Ele lembrou, contudo, que a greve é por tempo indeterminado.

Representantes da categoria em Alagoas participaram do movimento denominado Greve Geral, realizado na última sexta-feira, 28 de abril, e das manifestações pelo feriado do Dia do Trabalhador, no último 1º de Maio, quando manifestantes foram à orla da Maceió em ato contra o presidente Michel Temer e as reformas trabalhista e da Previdência Social.

