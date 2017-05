Jovem grávida e portadora de deficiência está desaparecida

Uma jovem identificada como Thaynná Karynne Teixeira de Oliveira, conhecida como “Talita”, 22 anos, teve a foto divulgada pela Delegacia Especial da Criança e do Adolescente – DECA, após ter sido vista pela última vez no Conjunto Colibri, no bairro do Bom Parto, em Maceió.

Thaynná está desaparecida e segundo informações de familiares, é portadora de deficiência mental, e encontra-se gestante, de oito meses. Thaynná saiu de casa na data de 20 de outubro de 2016, por volta das 10h da manhã, na companhia do seu namorado.

No dia do seu desaparecimento trajava vestido listrado nas cores azul e branca. Ela possui cabelo liso de cor clara, com 1,60m de altura, com dentes frontais proeminentes, possuindo uma deficiência física do lado esquerdo.

A delegada Bárbara Arraes, titular da especializada, solicita a quem tiver informações sobre Thaynná, deve comunicar ao Disque Denúncia, através do 181.

com Ascom PC/AL