MPE recomenda realização de concursos públicos em Marechal Deodoro

A 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro instaurou, no final do mês de abril, procedimento para garantir a realização de concursos públicos para provimento de cargos na Prefeitura da cidade, na Câmara Municipal e no SAAE. De acordo com o promotor Silvio Azevedo Sampaio, após a realização de um processo seletivo na cidade, ficou clara a necessidade da realização do certame em função da carência de servidores, em diversas áreas.

“Depois que a prefeitura realizou processo seletivo para contratação temporária, percebi que havia muita carência em algumas áreas. Investiguei e procurei o presidente da Câmara e o responsável pelo SAAE e, eles próprios, concordaram que havia necessidade de concurso, que há anos não é realizado”, disse o promotor.

O promotor explicou que as vagas ofertadas suprirão a carência das seguintes secretarias: Educação, Saúde, Assistência Social e Administração, já que precisam de efetivo também na SMTT. Como as partes sentiram necessidade da criação de alguns cargos, ficou estabelecido que terão até o final deste mês para enviar à Câmara um Projeto de Lei que versa sobre a criação, extinção e adequação desses cargos. A contratação da empresa responsável pelo certame ficará a cargo das partes e do Ministério Público.

O promotor acredita que os editais dos concursos deverão ser lançados até agosto desde ano.

Fonte: AL24horas