Renan critica reforma trabalhista e não descarta renunciar à liderança do PMDB

Em entrevista à imprensa na tarde desta quarta-feira, 3, o senador Renan Calheiros (PMDB) insinuou que, se for necessário, entrega a liderança do partido. “Se a bancada aceitar o (Roberto) Requião como líder, eu facilito e renuncio agora”, disparou, ao ser questionado se o cargo de líder era compatível com a defesa que vem fazendo dos trabalhadores.

“Quem tem que responder isso é o partido. Mas, se o partido admitir o nome… Eu não vejo incompatibilidade em ser líder e defender os trabalhadores”, completou Calheiros.

De acordo com o portal Política Real, após encontro com sindicalistas nesta quarta, na sala da liderança do partido, o alagoano criticou a Reforma Trabalhista aprovada na semana passada na Câmara e em tramitação no Senado.

“Acho que essa reforma ela parece incoerente porque na medida em que ela acaba com a contribuição sindical dos trabalhadores, mantém o Sistema “S” em funcionamento com a sua contribuição”, criticou o líder do PMDB, se referindo ao sistema formado pelo Sesc, Sesi, Senai, Senac e Senar.

com Política Real