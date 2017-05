Ações da Desenvolve são explanadas em reunião do Conselho Rural de Igreja Nova

Essa quinta-feira (4) foi a oportunidade dos moradores de Igreja Nova, distante cerca de 150 quilômetros de Maceió, conhecerem os serviços prestados pela Desenvolve Alagoas, a exemplo das linhas de crédito disponíveis que podem atender, de forma desburocratizada, as demandas dos produtores rurais locais.

O município sertanejo vive basicamente da produção agrícola e da criação de pequenos animais, reunindo famílias inteiras em torno de produções de arroz, mandioca, milho, feijão, inhame, gado leiteiro, ovinos e aves.

A apresentação das linhas de financiamento do Governo do Estado, explanadas pelo técnico Gabriel Lumba, ocorreu durante a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Igreja Nova (CMDRS), no auditório do Colégio Estadual Pedro Reys. Além de agricultores e produtores familiares, muitos estudantes e pequenos comerciantes da cidade e de regiões próximas também estiveram presentes na ocasião.

A prefeita Verônica Dantas destacou o empenho do governador Renan Filho em facilitar o acesso dos agricultores e produtores de Igreja Nova a recursos para melhorar aquilo que é produzido permanentemente e que é decisivo para o sustento da maior parte das famílias locais.

Para os técnicos da Desenvolve, o que mais chama atenção nesses eventos de apresentação das linhas é o interesse crescente dos pequenos empreendedores que sustentam a economia nas zonas rural e urbana de cada município alagoano nos recursos com as condições ofertadas pelo Estado.

“Nossos serviços estão alcançando cada vez mais pessoas. Esse é o propósito deste trabalho, orientado pelo presidente da Desenvolve, Rafael Brito, que, por sua vez, segue a determinação do governador Renan Filho, de usar a Desenvolve como uma ferramenta para acelerar o desenvolvimento econômico do interior de forma eficiente e moldada à realidade financeira de cada tomador do recurso”, argumentou o técnico Gabriel Lumba.

O presidente do Conselho, Antonio Messias Santos, elogiou o trabalho feito pelo Estado, por meio da Desenvolve, em oportunizar valores, com pagamento e parcelamento acessível, a quem produz já em condições exíguas e que espera, a tempos, por um braço amigo do ente público.

“Nada mais oportuno do que, em nossa reunião periódica, conseguir trazer a Desenvolve, que atua permanentemente em liberações que ajudam o meio rural. É o nosso trabalho sendo amparado por quem de direito, que é o Governo do Estado”, disse Messias Santos.

Fonte: Agência Alagoas