Denúncias feitas pelo aplicativo são apuradas por fiscais do IMA/AL

Fiscais do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL) estiveram em campo, na manhã desta sexta-feira (05), no município de Marechal Deodoro, atendendo às denúncias feitas por meio do aplicativo IMA Denuncie e do 0800 da instituição.

O IMA autuou um condomínio residencial na região após constatar: falta de licença de implantação e funcionamento irregular da estação de tratamento de esgoto, com o lançamento de resíduos no meio ambiente. Outras autuações foram feitas ainda pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento, Agricultura, Pesca e Aquicultura de Marechal Deodoro (SEMMAD), que participou da operação junto com o IMA.

É importante que a população fique atenta a qualquer tipo de prática que caracterize crime ambiental, como, por exemplo, queima ilegal de vegetação, captura e/ou comercialização de animais silvestres ou o despejo irregular de esgotos sanitário, e denuncie.

O aplicativo é gratuito e permite que a pessoa que está denunciando possa, em tempo real, enviar informações do crime bem como imagens comprovando sua denúncia. Além do aplicativo, disponível para os sistemas IOS e Android, a denúncia também pode ser feita por meio do Canal Verde com o 0800 082 1523.

A operação aconteceu nessa sexta-feira no município de Marechal Deodoro

Fonte: Ascom / IMA-AL